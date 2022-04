PlayStation Studios: il banner include ora Death Stranding, Kojima Productions nel mirino?

Sony ha modificato l'aspetto del banner promozionale di PlayStation Studios, ovvero l'illustrazione che fornisce una sorta di misto simbolico dei vari team first party, aggiungendo l'immagine di Death Stranding, cosa che ha fatto subito scatenare teorie sulla possibilità che Kojima Productions sia il nuovo team da acquisire da parte della compagnia nipponica.

Si tratta di un piccolo dettaglio, ma considerando le voci di corridoio che sempre circondano Hideo Kojima e Sony basta a far scatenare ancora di più le speculazioni su una possibile acquisizione di Kojima Productions, anche perché ha effettivamente dei precedenti: Sony aveva modificato il medesimo banner aggiungendovi nuovi elementi quando si è trattato di annunciare nuove acquisizioni di team per i PlayStation Studios.

Era successo, per esempio, con l'introduzione dell'immagine di Demon's Souls Remake con l'acquisizione di BluePoint Studios o con quella di Returnal con l'arrivo di Housemarque, dunque c'è abbastanza materiale per alimentare le teorie su Kojima Productions e PlayStation Studios.

PlayStation Studios, il vecchio banner

PlayStation Studios, il nuovo banner

Il cambiamento è stato messo in evidenza da un utente sul forum ResetEra e da lì sono emerse le prime voci di corridoio.

Come fatto notare da molti, tuttavia, l'introduzione di Death Stranding potrebbe semplicemente rappresentare la divisione XDev, ovvero quella che si occupa dei rapporti con i third party per le esclusive. D'altra parte, nei giorni scorsi alcuni insider come Greg Miller e Jeff Grubb avevano parlato di una "enorme" acquisizione a breve, di cui però non si è più saputo nulla, dunque c'è chi è ancora in attesa di eventuali notizie sulla questione, considerando che anche il CEO di Sony PlayStation, Jim Ryan, ha detto chiaramente che altre acquisizioni sono in programma per PlayStation Studios.