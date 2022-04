Trek to Yomi: data d'uscita ufficiale annunciata, video mostra quindici minuti di gameplay

L'editore Devolver Digital ha annunciato la data d'uscita ufficiale dell'action a tema samurai Trek to Yomi: il 5 maggio 2022. Contestualmente ha pubblicato un video che mostra ben quindici minuti di gameplay, tratti dal secondo livello di gioco.

Come potete vedere, il filmato mostra il livello per intero, svelando in profondità la natura del titolo, fatto soprattutto di combattimenti all'arma bianca. Non mancano comunque dei momenti di esplorazione e altri in cui si assiste a delle brevi sequenze narrative. La parte più notevole rimane comunque quella legata allo stile grafico, che richiama ai vecchi film di samurai, nonché a un certo formalismo cinematografico giapponese.

Per il resto vi ricordiamo che Trek to Yomi sarà lanciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Proprio oggi lo studio di sviluppo Flying Wild Hog ha svelato la durata complessiva dell'esperienza. Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Trek to Yomi, in cui abbiamo scritto:

I due livelli di Trek to Yomi che abbiamo potuto provare ci hanno convinti, anche se alcuni punti andranno chiariti con la versione finale del gioco, come la storia raccontata, ma soprattutto il sistema di combattimento. Per ora è troppo presto per esprimere giudizi, anche se non vi neghiamo che siamo rimasti incantati dallo stile visivo, tanto da essere rimasti dispiaciuti dalla fine della versione di prova.