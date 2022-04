Starfield: il nuovo trailer presenta il companion Vasco a video

Bethesda ha pubblicato oggi un nuovo trailer per Starfield. Protagonista del filmato è il capo grafico del progetto presso Bethesda Game Studios, Istvan Pely, che ci ha presentato il primo compagno che affiancherà il giocatore nel GDR spaziale: Vasco.

Vasco viene definito come uno dei companion cui il team di sviluppo è più affezionato. Si tratta di un robot esploratore di Constellation, che nel corso dello sviluppo ha subito diverse modifiche, come testimoniano alcuni bozzetti preparatori mostrati nel trailer. È un robot industriale pesante, funzionale, che non teme i rigori dei viaggi spaziali.

Il design, ci rivela Pely, è basato su un telaio bipede standard Tipo-A e questo gli consente di attraversare terreni accidentati trasportando tutte le scorte e i materiali da sopravvivenza necessari in caso di lunghi spostamenti via terra. Nel video vengono messi in evidenza il suo zaino e alcuni accessori da trasporto, ma anche le sue armi, che possono rivelarsi utili quando è necessario difendersi da un attacco. La sua natura rimane comunque principalmente pacifica. I colori sono il bianco e il rosso di Constellation, ma il modello visto nel filmato mostra qualche ammaccatura.

Vasco era già apparso con un piccolo cameo all'interno del video "Nel Campo Stellare parte 2" sull'universo creato da Bethesda, ma adesso sappiamo finalmente di più su questo compagno, il cui nome è un chiaro riferimento all'esploratore portoghese Vasco da Gama. La stessa Bethesda non è nuova a introdurre companion robotici all'interno dei suoi giochi: il più recente è Codsworth, robot maggiordomo reclutabili in Fallout 4. In attesa della data di uscita di Starfield, fissata all'11 novembre 2022 su Xbox Series X|S e PC, fateci sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate di Vasco e quali sono i compagni robot che avete apprezzato di più fino ad oggi.