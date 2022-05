Acquire Game Show annunciato per il 5 giugno 2022

Acquire Corp. ha annunciato che il 5 giugno alle 13:00 ora italiana terrà l'Acquire Game Show, ossia un evento in cui darà notizie sui suoi giochi in sviluppo. Chi vorrà potrà seguirlo su YouTube e Twitter.

Attualmente non si conoscono dettagli su quali saranno i contenuti dell'Acquire Game Show. L'editore sta raccogliendo domande via Twitter, cui risponderà in diretta. Se volete provare a fargliele, dovete usare l'hashtag #アクワイアへの質問 e, ovviamente, dovete conoscere il giapponese.

Tra i presenti ci saranno Chiaki Matsuzawa, Haruka Yamazaki (la doppiatrice di Kati Raikkonen di Akiba's Trip: Undead & Undressed) e GatchmanV, oltre a Takuma Endo, presidente e CEO della compagnia.

Probabile l'annuncio di Class of Heroes Quest, gioco emerso da alcuni enti di classificazione. Se vi interessa, l'Acquire Game Show ha anche un teaser:

Che aggiungere se non che si tratta di un evento sicuramente interessante per gli appassionati di giochi giapponesi sopra le righe?