Zotac VR Go 4.0: il PC-zaino indossabile per la realtà virtuale è stato annunciato, le specifiche

Zotac ha annunciato un nuovo PC-zaino indossabile: il Zotac VR Go 4.0. Si tratta di una macchina da gioco pensata principalmente per la realtà virtuale, così da poter usare headset non portatili in mobilità. Le specifiche sono:

Processore: Intel Core i7-11800H

Scheda Grafica: RTX A4500 con 20 GB di GDDR6

RAM: 16 GB DDR4

Memoria di archiviazione: SSD M.2 da 512 GB

Extra: Espansione della memoria di archiviazione, lettore di memory card, ingressi USB, ingresso HDMI 2.1, Display port 1.4, GbE LAN e jack 3.5 per cuffie e microfono

Inoltre, questo PC-zaino Zotac VR Go 4.0 include due batterie da 6.000 mAh per l'alimentazione. Secondo quanto indicato, il computer dovrebbe poter reggere 50 minuti di sessione di gioco. È possibile acquistare batterie aggiuntive per avere una carica maggiore.

Al momento non è stato svelato un prezzo, ma secondo hothardware.com è probabile che sia come minimo superiore ai 2.000 dollari.

Si tratta chiaramente di un prodotto di nicchia, che supponiamo non avrà vita facilissima considerando che Quest 2 è un device VR portatile di qualità. Diteci, voi siete interessati a un prodotto di questo tipo?