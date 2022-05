Amouranth Streamer Royale su Twitch: ecco cos'era, chi ha vinto e come vederlo gratuitamente

La nota streamer, imprenditrice e modella Amouranth ha da poco organizzato un grande evento dedicato al mondo dello streaming, noto come Streamer Royale. Ora, l'evento è finito e potete vederlo gratuitamente tramite il canale Twitch di Amouranth (di norma servirebbe un abbonamento, ma questo è gratis).

Che cos'era, però, Streamer Royale? Un modo facile per descriverlo è un Takeshi's Castle per gli streamer. I concorrenti sono stati caricati sul jet di Amouranth e portati su un'isola, dove erano stati organizzati dei percorsi. I giocatori dovevano completarli. Alla fine, solo un partecipante è rimasto in piedi. In pratica, era una sorta di battle royale dove alla fine poteva esserci un solo vincitore: da qui anche il nome dell'evento. I battle royale sono amati sul web e su twitch, quindi anche perché questo - supponiamo - Amouranth ha deciso di optare per tale nome.

La vincitrice di questo è evento è stata infine la nota streamer JennaLynnMeowri, che potete vedere nel tweet qui sotto. Per il momento non sappiamo se Amouranth organizzerà una seconda edizione di Streamer Royale.

Come detto, potete vedere l'intero evento poco sopra. La durata totale è di circa cinque ore e poco più. Non si tratta certo di una piccola puntata da guardare in un attimo, ma per il momento l'evento è stato un successo. Secondo Twitch, siamo a 978.000 visualizzazioni, che probabilmente saliranno nel corso dei prossimi giorni.

Streamer Royale fa parte dei nuovi eventi organizzati da Amouranth che ha da poco svelato quanto guadagna con OnlyFans, che smetterà di ricevere contenuti fra non molto.