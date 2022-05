Kingdom Hearts 4: la voce inglese di Pippo non aveva idea che il gioco fosse stato annunciato

Kingdom Hearts 4 è stato un grande annuncio per i fan della saga, che da allora stanno cercando di trovare nel trailer ogni indizio possibile. Non tutti però sanno che il gioco è stato annunciato e uno di questi è il doppiatore inglese di Pippo.

L'informazione è stata condivisa dall'utente @Gandheezy su Twitter. L'utente ha affermato di essere andato al MomoCon 2022 e di aver avuto l'occasione di incontrare il doppiatore di Pippo, Bill Farmer. @Gandheezy ha affermato di aver parlato di Kingdom Hearts 4 a Farmer e la risposta è stata: "Sai, non mi dicono mai queste cose, lo scopro solo dai fan durante le convention" e ha poi aggiunto "Perlomeno so che ho del lavoro in arrivo".

Non crediamo si debba essere troppo stupiti della cosa. Il trailer di Kingdom Hearts 4 è stato presentato al mondo in formato giapponese, non in inglese, quindi Farmer non ha ancora avuto alcun materiale sul quale lavorare. Inoltre, il gioco è ancora lontano ed è possibile che prima di un nuovo trailer con doppiaggio inglese ci vorrà del tempo.

Parlando di altre stranezze legate alla serie, sapevate che Sora di Kingdom Hearts è in una pubblicità della pizza messicana di Taco Bell?