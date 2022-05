Sora di Kingdom Hearts è in una pubblicità della pizza messicana di Taco Bell, è subito meme

Sora, protagonista di Kingdom Hearts, è presente all'interno di un recente spot di Taco Bell, catena di fast food USA, che pubblicizza la propria pizza messicana. Non avremmo mai immaginato di dover scrivere una frase di questo tipo, ma eccoci qui. Ovviamente stanno già spuntando i meme.

Il video, che potete vedere qui sotto, è assolutamente originale e proviene dalla pagina Facebook di Taco Bell. Tecnicamente, Sora non appare nel video, ma viene citato nella canzone che fa da sottofondo alle immagini della pizza messicana di Taco Bell. Al secondo 00:14, possiamo sentire e leggere tramite i sottotitoli la frase "Key to my heart like Sora". Le parole key (chiave) e heart (cuore) rendono abbastanza chiaro che il riferimento sia a Kingdom Hearts e non a qualche altro Sora.

Online è già possibile trovare dei piccoli edit, nei quali è stato aggiunto Sora all'interno del video, nel momento nel quale viene citato. La faccia stupita, presa dal trailer di presentazione di Kingdom Hearts 4, sembra perfetta per rappresentare tutti noi.

Supponiamo che non si tratti di una vera e propria collaborazione tra Square Enix, Kingdom Hearts e Taco Bell, quanto più di un piccolo riferimento da appassionato del creatore della canzone di sottofondo. Tra l'altro, la citazione sembra assolutamente casuale, visto che il resto del testo è in linea con lo spot e con il mood da "gangster rap".

Per quanto riguarda gli ingredienti della pizza, non ci sentiamo di fare commenti approfonditi e lasciamo a voi il giudizio.

