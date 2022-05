Palworld: nuovo trailer del survival Pokémon-like mostra come catturare i Pal a colpi di fucile

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Palworld, il Pokémon-like open-world di stampo survival ricco di violenza, in cui è possibile affrontare i Pal, i mostriciattoli di turno, anche con armi da fuoco come fucili d'assalto e doppiette, cosa che farà sicuramente storcere il naso al PETA.

Il filmato odierno ci offre un ulteriore assaggio delle dinamiche di gameplay. Come nei giochi Pokémon, anche in Palword sarà possibile aggiungere alla propria collezione nuovi mostriciattoli catturandoli con delle sfere speciali. I nostri Pal non solo ci daranno man forte nei combattimenti, ma risulteranno particolarmente utili anche per costruire vari oggetti, come banchi di lavoro, e per esplorare il mondo di gioco.

Nel video vediamo anche brevemente una boss fight con Anubis. Questo speciale Pal è in grado di eseguire potenti attacchi caricati da evitare usando delle schivate repentine. Lo scontro si conclude con un attacco combinato tra giocatore e Pal che annichilisce il malcapitato di turno con una pioggia di proiettili.

Palworld è attualmente in sviluppo per PC, con data di uscita prevista entro la fine del 2022. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra anteprima di Palworld.