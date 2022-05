Capcom sta valutando nuovi giochi di saghe "dormienti", sulla base dei desideri dei fan

Capcom ha suggerito che potrebbe star prendendo in considerazione l'idea di realizzare nuovi giochi basati su serie "dormienti", ovvero non attive da molti anni. La scelta potrebbe essere anche condizionata dai gusti dei fan.

Durante una recente riunione finanziaria, un investitore ha chiesto che piani Capcom abbia per le proprie IP non attive. La compagnia ha risposto: "Stiamo attualmente definendo dei piani per la nostra linea di produzione, basati sui dati on-demand del mercato." Ha poi aggiunto: "D'ora in avanti, continueremo a prendere i desideri dei clienti in considerazione, quando decideremo la nostra line-up di giochi".

Darkstalkers Resurrection

In altre parole, non ci sono certezze di alcun tipo, ma è chiaro che Capcom sta guardando anche alle proprie serie passate. Ad esempio, Viewtiful Joe ha ricevuto il proprio ultimo capitolo nel 2005. Darkstalkers non riceve un nuovo capitolo, remake e remaster esclusi, dal 1997. Ci sono poi franchise come Lost Planet, Power Stone, Okami.

Ricordiamo anche che Capcom non è particolarmente attiva nello sviluppo di nuove IP. Recentemente abbiamo visto Exoprimal (qui il trailer). Nel 2020 è stato annunciato Pragmata. Andando indietro, troviamo Dragon's Dogma, che risale al 2012. Nel mezzo, c'è Megami Meguri del 2016, ma si tratta di un prodotto solo per il Giappone. Altre compagnie sono molto più "rapide" nella creazione di nuove IP, mentre Capcom è solita puntare molto sui propri franchise di lungo corso. Non stupisce che la compagnia di Osaka voglia recuperare altri franchise.

Diteci, quali sono le vostre speranze? E perché proprio Dino Crisis?