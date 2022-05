Monster Hunter Rise: Sunbreak, video con le nuove mosse di Spada lunga e Lancia

Capcom continua a illustrare le nuove mosse delle armi di Monster Hunter Rise: Sunbreak, con i video di oggi che si concentrano sulle novità del moveset di Spada lunga e Lancia che verranno introdotte con la maxi-espansione.

Nel filmato qua sopra possiamo ammirare le nuove mosse per la Spada lunga, una delle armi più gettonate dalla community. Il nuovo attacco fildiseta "Luna settembrina" genera un cerchio circolare in un raggio d'azione piuttosto ampio. Al suo interno i contrattacchi colpiscono più volte i mostri, infliggendo dunque danni maggiori.

Particolarmente interessante anche la nuova abilità scambio "Combo rinfodero sacro" che sostituisce il classico rinfodero con uno più lento, al termine del quale è possibile sferrare un fendente potenziato in base al livello della barra dello spirito. Di contro, se si viene colpiti durante il rinfodero, la mossa verrà annullata e si perderà una barra dello spirito.

Il secondo filmato è invece dedicato alle nuove mosse della Lancia. Con l'attacco fildiseta "Affondo in alto", il cacciatore usa l'insetto filo per lanciarsi in aria per poi eseguire un potente attacco in picchiata con la lancia, infliggendo danni multipli.

L'abilità scambio "Spallata di scudo" è come suggerisce il nome una spallata con lo scudo, che permette di eseguire dunque una piccola carica in avanti proteggendo al tempo stesso il cacciatore dagli attacchi avversari. Usato con il giusto tempismo può essere usata per sferrare un contrattacco.

Vi ricordiamo che Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno per PC e Nintendo Switch. Nei giorni scorsi Capcom ha pubblicato anche i video delle nuove mosse di Spadascia, Spada e Scudo, Balestra Pesante, Spadone, Martello, Falcione Insetto, Corno da caccia, Arco, Lama Caricata e Lancia-fucile.