Il Genio dei Videogame - FIFA edition: torna su Twitch il quiz di cultura videoludica!

Dopo qualche settimana di pausa torna sul nostro canale di Twitch, più precisamente alle 20 di oggi, lunedì 23 maggio 2022, Il Genio dei Videogame, un divertente quiz di cultura videoludica. In questo caso, però, si tratta di un appuntamento speciale: le domande questa volta verteranno su di un unico gioco: EA Sports FIFA.

Un argomento molto specifico richiede dei concorrenti estremamente preparati e specializzati:

- Omar Aamoum, in arte OHM, è un noto influencer amante di FIFA con oltre 700k follower su YouTube e 166k su Twitch. A 7 anni inizia il suo percorso nel mondo del calcio, prima come giocatore e poi come arbitro, arrivando dopo 10 anni ad un passo dal livello nazionale. Oggi ha unito la sua passione per il calcio a quella del gaming portando sui suoi canali social contenuti su gaming, football challenges e vlog, in giro per il mondo. All'attivo due canali YouTube, uno con focus football ed uno con focus gaming, è presente anche su Instagram e TikTok.

- Marco Bianchi, in arte DrWhi7es, è un appassionato del mondo calcistico e del titolo EA: Fifa! Grazie alla sua passione, fin dai tempi di Fifa 98, ha racimolato seguito in tutta Italia che lo ha portato a diventare il Caster ufficiale della eSeria A 2021 e 2022.

- Elena Coriale, in arte Hevnokat, grande appassionata di videogiochi e campionessa del torneo esports LND eFemminile nelle edizioni 2020 e 2021. Oltre a essere Talent della scuderia Pro2Be Esports ed Ambassador di PLB Esports, ha preso parte alla eSerie A TIM 2022 come Caster.

Il format del Genio non metterà alla prova solo gli ospiti in studio ma anche gli spettatori! Sarà possibile, infatti, interagire e partecipare ai Quiz comodamente da casa, alla fine della puntata, una classifica dedicata, decreterà lo spettatore più esperto!

Presenta la serata Dino Lanaro - già al timone delle precedenti puntate - e conosciuto dai gamer per il suo format su Mediaset chiamato Gamerland.

Durante la live verranno proposte alcune offerte da parte di Trust Gaming che presenterà inoltre alcuni nuovi prodotti come le cuffie wireless con microfono gaming GXT 391 THIAN, leggere e in materiale ecosostenibile.

Ti aspettiamo il 23 maggio alle ore 20.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, gioca da casa e dimostra di saperne più di tutti!