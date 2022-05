PlayStation Days of Play: i grossi sconti hanno una data di inizio e fine

Dopo l'arrivo dei primi leak, ora sembra che Sony abbia confermato ufficialmente l'arrivo dei grossi sconti del PS Store (ma non solo), precisamente i PlayStation Days of Play. Secondo un'email, condivisa online da un account Twitter, le offerte avranno inizio il 25 maggio 2022, per finire l'8 giugno 2022.

Di norma, i Days of Play di PlayStation includono sconti sia per i giochi fisici, presso molteplici rivenditori, che in formato digitale tramite il PS Store. Inoltre, spesso ci sono offerte per gli abbonamenti e per gli accessori. Non sappiamo quali saranno gli sconti, ma perlomeno ora abbiamo una data di inizio e di fine.

Sarà anche interessante capire se Sony darà il via a degli sconti per PS Plus. In questo momento, la compagnia giapponese si appresta a dare il via a una nuova versione del servizio in abbonamento per console (e PC, se usate lo streaming).

Lo scorso anno sono stati offerti sconti per giochi PS5 come Demon's Souls, Sackboy Una grande avventura, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Nioh Collection. Quest'anno potrebbe essere il turno anche per Ratchet & Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Non ci resta altro da fare se non attendere che Sony sveli i dettagli dei PlayStation Days of Play. Diteci, cosa sperate di poter comprare in sconto?