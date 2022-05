Starfield: video della demo in Unreal Engine 5 pubblicato da un fan, ispirato dagli artwork

Come sapete, Starfield non è ancora stato realmente mostrato. Più precisamente, abbiamo visto quasi esclusivamente artwork, molto evocativi, ma non molto utili. Un fan ha quindi deciso di realizzare una demo di Starfield in Unreal Engine 5, ispirandosi proprio a tali immagini. Potete vedere il video qui sopra.

Il creatore è Enfant Terrible, che ha creato recentemente una sorta di "seguito di Cyberpunk 2077" in Unreal Engine 5. Il video di Starfield, come detto, è ispirato agli artwork e al teaser trailer condivisi da Bethesda. Considerando che la base dalla quale partire è minima, il lavoro fatto è ottimo.

Ricordiamo però una cosa. Questa non sarà la grafica effettiva di Starfield. Prima di tutto, quella mostrata è una piccola demo tecnica, non interattiva, che mostra solo una manciata di luoghi da angolazioni fisse e studiate. Non vi è un vero gioco sotto quella grafica. Inoltre, questa demo è in Unreal Engine 5, mentre Starfield usa Creation Engine 2 di Bethesda, che difficilmente sarà potente quanto il motore grafico di Epic Games.

Come sempre, lo scopo del video è solo permettere ai giocatori di immaginare cosa sarebbe possibile realizzare con Unreal Engine 5. Diteci, vi piacerebbe uno Starfield con questa grafica?