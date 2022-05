Cyberpunk 2077: video fan made in Unreal Engine 5 immagina un seguito con grafica next-gen

Cyberpunk 2077 è stato fortemente criticato e, in generale, non è sembrato affatto il gioco di nuova generazione che molti speravano fosse. Ora, Enfant Terrible ha creato un video che mostra come potrebbe essere un seguito in Unreal Engine 5. Potete vedere il video qui sopra.

Secondo la descrizione del video, Enfant Terrible ha ricreato l'ambientazione ispirandosi a Cyberpunk 2077 e usando pacchetti di asset dall'Epic Marketplace, così come il MetaHumans Creator di Epic, sommandoci lavori di VFX e usando Zbrush. Il risultato finale è un prodotto di alta qualità visiva. Ovviamente, un breve filmato è più semplice e rapido da realizzare rispetto a un vero gioco, ma nondimeno è un modo interessante per immaginare quello che CD Projekt RED potrebbe offrire in futuro con un nuovo capitolo della saga.

Ricordiamo infatti che CD Projekt RED ha annunciato di essere passata a Unreal Engine 5 per lo sviluppo dei propri nuovi titoli, come il nuovo The Witcher. Cyberpunk 2077 è stato invece realizzato tramite REDengine 4.

Rimanendo in tema, ecco video e immagini dell'anime di Netflix e Cyberpunk 2077: Cyberpunk Edgerunners.