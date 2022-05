Microsoft raddoppia i fondi per gli aumenti di stipendio: non vuole perdere talenti

Microsoft ha deciso di raddoppiare il budget per aumentare gli stipendi, come riportato dal giornalista Tom Warren. Inoltre la compagnia aumenterà la disponibilità annuale di azioni per la maggior parte degli impiegati. L'obiettivo è quello di non perdere talenti, ossia di far calare l'attrition rate sotto al 10%.

L'iniziativa, sicuramente l0devole, nasce dall'emorragia di personale avvenuta nell'ultimo anno. Molti hanno lasciato per altre compagnie come Facebook. In particolare gran parte della dirigenza della divisione di Hololense ha abbandonato, inclusi alcuni talenti attivi in Microsoft da più di vent'anni.

Di fatto Microsoft vuole continuare a essere appetibile per i potenziali impiegati e vuole fare in modo che quelli già in organico siano meno motivati ad andarsene. Da specificare che la notizia fa riferimento all'intera compagnia e che quindi non è specifica del settore Xbox. Comunque sia immaginiamo che gli aumenti riguarderanno anche gli sviluppatori.