Frogwares utilizzerà i fondi di Epic Games MegaGrant per traslocare il suo staff ucraino

Lo sviluppatore Frogwares ha annunciato di aver ricevuto un MegaGrant da Epic Games. I fondi saranno utilizzati per portare il suo staff ucraino e supportarlo nel processo.

"La guerra ha colpito negativamente il nostro workflow lavorativo e ha portato alla disorganizzazione parziale del nostro studio. I fondi dell'Epic MegaGrant saranno cruciali per il trasloco degli impiegati in aree più sicure e aiuteranno quelli trasferiti nelle regioni più remote dell'Ucraina e negli altri paesi europei a mantenere la loro stabilità finanziaria." La quantità di fondi ricevuti non è stata svelata, ma è noto che i MegaGrant possono andare dai 5.000 ai 500.000 dollari.

Frogwares è una software house con studi siti in Ucraina e in Irlanda. Tra i titoli sviluppati figurano Sherlock Holmes Chapter One, The Sinking City e Magrunner: Dark Pulse. Non è l'unico studio di sviluppo ad aver avuto enormi problemi a causa della guerra in Ucraina.