Elden Ring: una mod fa scontrare Malenia con tutti gli altri boss

Una nuova mod di Elden Ring fa scontrare Malenia, Blade of Miquella, contro molti degli altri boss del gioco, quelli più significativi, per scoprire se è davvero la più forte in assoluto, come molti ritengono.

A realizzare l'impresa è stato lo youtuber Garden of Eyes, noto per aver moddato la leggendaria evocazione Let Me Solo Her, sempre in Elden Ring, e per aver realizzato una modalità in prima persona per Bloodborne. Nelle ultime ore ha caricato un video in cui possiamo vedere Malenia combattere contro venticinque boss.

Attenzione, perché il filmato sottostante contiene delle anticipazioni su Elden Ring. Se non volete averne, lasciatelo perdere e dedicatevi a fare altro.

Il filmato mostra bene la forza di Malenia, ma anche le differenze tra i boss, con alcuni, percepiti come molto forti dai giocatori, che cadono dopo pochi colpi dell'incredibile guerriera. Ad esempio Tree Sentinel va giù in un lampo, mentre per Solider of Godrick, il boss del tutorial, basta un singolo colpo.

