Elden Ring: l'eroe Let Me Solo Her ha ucciso Malenia 1.000 volte

L'eroe Let Me Solo Her ha ucciso il boss Malenia di Elden Ring per 1.000 volte, per poi riavviare l'intero gioco. L'impresa, completamente inutile, è comunque significativa di quanto il titolo di FromSoftware sia diventato un fenomeno sociale, al pari di Candy Crush Saga o Fortnite, con cui i giocatori si prodigano a raggiungere obiettivi assurdi, in senso buono, per mettersi in mostra online.

Let Me Solo Her era assurto agli onori delle cronache un mese fa come eroe da evocare per fargli affrontare in solo Malenia, il boss più difficile dell'intero gioco, molto più famoso di quello finale. L'impresa gli è riuscita 1.000 volte, come vantato in un livestream e mostrato in un'immagine, naturalmente pubblicata sui social.

L'impresa deve essere stata particolarmente faticosa per Let Me Solo Her, che ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Alla fine del livestream ha ringraziato tutti per il supporto datogli nell'ultimo mese e ha svelato che l'editore Bandai Namco si è messo in contatto con lui e vuole spedirgli un dono speciale come ricompensa.

Let Me Solo Her ha anche annunciato che ricomincerà da zero Elden Ring, ripercorrendo l'intero Interregno da capo. Non c'è grande poesia in questa storia?

Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.