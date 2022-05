Xbox Series S: brevetto consente di verificare giochi fisici per aggiungerli alla libreria digitale

Microsoft ha brevettato un sistema di validazione dei giochi fisici che consentirà anche ai possessori di Xbox Series S di aggiungerli alla loro libreria digitale. Probabilmente tornerà utile anche per le future console della casa di Redmond, nel caso non abbiano lettori ottici di sorta.

Il nuovo brevetto di Microsoft

Come visibile dall'immagine, il nuovo brevetto consente a dei lettori esterni di autenticare i dischi dei giochi di Xbox, consentendo così ai giocatori di accedere alle versioni digitali dalla loro console. Attualmente si tratta di un sistema che andrebbe a vantaggio soprattutto dei possessori di Xbox Series S, ma in futuro chissà.

Microsoft ha puntato enormemente sui servizi negli ultimi anni, in particolare su quelli legati alla conservazione dei vecchi titoli. Difficile dire quando questa nuova tecnologia sarà disponibile per il pubblico, ma speriamo che lo sia quanto prima.

Chissà se il sistema implementerà anche qualche tecnologia di controllo, che impedisca di riscattare due volte la copia di un singolo gioco, identificando il disco di origine. Stando alla descrizione del brevetto, Xbox One potrà essere collegata in qualche modo a Xbox Series S e la si potrà usare come lettore esterno per l'autenticazione. Come a dire che in casa Microsoft non si butta via niente, con il passaggio generazionale.