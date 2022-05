PS Store: le offerte sui giochi a meno di 15€ di metà maggio 2022

Oggi Sony ha dato il via a nuovi sconti del PS Store e ha anche aperto una nuova categoria delle offerte a meno di 15€ di metà maggio 2022.

Potete trovare la lista completa degli sconti sul PS Store, qui.

Le offerte a meno di 15€ includono moltissimi giochi noti e di qualità, con grossi sconti. Potete ad esempio trovare A Way Out a 7.49€, ma anche The Sims 4 a 4.99€. Se cercate un po' d'azione c'è Far Cry Primal a 9.89€. Guardando rapidamente la lista delle offerte troviamo poi anche Bioshock Infinite, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni, Detroid Become Human, Wasteland 3 e non solo.

Knack 2

Se cercate esclusive PlayStation potete trovare Knack a 7.99€, Knack 2 a 13.99€, Killzone Shadow Fall a 9.99€ e inFamous First Light a 7.49€. Nella lista dei giochi in offerta è presente anche il remake di Ratchet & Clank, ma aprendo la pagina prodotto il gioco è ancora a prezzo pieno (19.99€). C'è chiaramente un qualche tipo di errore, ma non sappiamo se si tratti della presenza o del prezzo.

Inoltre, da oggi sono disponibili anche sconti su giochi AAA ed espansioni, che saranno attivi fino al 25 maggio 2022: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo.