PlayStation Store: sconti dall'11 al 25 maggio 2022 svelati, offerte su giochi AAA ed espansioni

PlayStation darà quest'oggi il via a una nuova ondata di sconti del PlayStation Store, dedicata a giochi AAA, deluxe edition ed espansioni. Le date di disponibilità delle offerte sono dall'11 al 25 maggio 2022.

Le offerte sono legate a centinaia di giochi e contenuti aggiuntivi. Per la lista completa potete vedere la pagina (per ora solo in inglese) del PS Blog a questo indirizzo.

Più nel dettaglio, è stato confermato che potremo trovare Assassin's Creed Valhalla Deluxe Edition (PS4 e PS5) al 60% di sconto. Ci sarà anche la versione Deluxe Edition di Deathloop per PS5 al 50% di sconto. Non manca poi un bel -71% sul prezzo di NBA 2K22 Cross-gen Digital Bundle (ovvero la versione che include sia PS4 che PS5).

Assassin's Creed Valhalla

La lista delle offerte del PlayStation Store del 11-25 maggio 2022 include sconti sui seguenti giochi e relative espansioni (ma non solo):

Agents of Mayhem

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Syndicate

Assetto Corsa

Back 4 Blood

Borderlands: The Handsome Collection

Call of Duty

Dead by Daylight

DMC5

Dragon Age: Inquisition

Dragon Ball FighterZ

Far Cry (4, 5 e 6)

HITMAN 3

Immortals Fenyx Rising

Kerbal Space Program

Life is Strange 2

Monster Hunter: World

Persona 5 Royal

Planet Coaster

Stellaris: Console Edition

Tekken 7

The Sims 4

...tanti altri

Diteci, cosa ne pensati di questi sconti? Siete in cerca di qualcosa di specifico, oppure vedrete cosa ha da offrire PlayStation Store con gli sconti di maggio 2022?