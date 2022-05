Offerte Amazon: Ori The Collection per Nintendo Switch in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia Nintendo Switch di Ori the Collection. Lo sconto segnalato è del 22%, ovvero di 21.02€. Il prezzo pieno per questa collection, secondo Amazon, è 51€. Dall'uscita, questa è la prima volta che i due giochi vengono messi in offerta su Amazon. Si tratta quindi di un buon momento per acquistare il pacchetto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questa collection, precisiamo, include Ori and the Blind Forest: Definitive Edition per Nintendo Switch e Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch. Inoltre, la confezione include anche un set di 6 cartoline da collezione e la colonna sonora digitale.

Ori and the Will of the Wisps

