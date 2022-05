Capcom ha in programma di lanciare più titoli maggiori nell'anno fiscale corrente

In una delle slide del suo recente resoconto finanziario, l'editore giapponese Capcom ha scritto chiaramente che lancerà più titoli maggiori nel corso dell'anno fiscale corrente, iniziato il 1° aprile 2022. Inoltre tenterà di massimizzare le vendite promuovendo ogni proprietà intellettuale.

Nella sezione dedicata alle strategie adottate per i clienti, viene indicato per primo il lancio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, previsto per il 30 giugno 2022. Si tratta dell'espansione di Monster Hunter Rise, per chi non lo sapesse. Quindi viene scritto che è in programma il lancio di più titoli maggiori, non meglio specificati. Infine si parla di aumentare le vendite dei titoli di catalogo promuovendo strategie legate al digitale.

C'è anche un paragrafo dedicato al settore mobile, da cui però non traspare granché, visto che c'è semplicemente scritto che il focus della compagnia sarà sulla gestione dei titoli già sul mercato. Evidentemente Capcom vuole concentrarsi maggiormente sul settore tradizionale, dove fa la maggior parte dei suoi ricavi.

Quali potrebbero essere questi titoli maggiori? Difficile dirlo con certezza. Si parla da tempo di un remake di Resident Evil 4, ma in ballo c'è molto altro, come ad esempio il già annunciato Street Fighter 6 o magari un seguito di una delle tante proprietà intellettuali di Capcom.