Gotham Knights, analizziamo il gameplay con Nightwing e Cappuccio Rosso

Dunque com'è stato questo nuovo sguardo all'atteso tie-in ambientato nell'universo di Batman, ma inspiegabilmente slegato dalla continuity della serie Arkham e di Suicide Squad: Kill the Justice League? Ve lo raccontiamo in questa anteprima di Gotham Knights .

Commentato dal game director Geoff Ellenor , il video illustra diverse meccaniche nei suoi tredici minuti, e contestualmente è arrivato anche l'annuncio che le versioni PS4 e Xbox One sono state cancellate: il team canadese vuole garantire agli utenti la migliore esperienza possibile e per riuscirci ha scelto la strada dell' esclusiva next-gen .

Ambientazione, personaggi e gameplay

Gotham Knighs, l'inquietante Gotham che fa da sfondo all'avventura

Dopo essersi soffermata per alcuni secondi sulla città che farà da sfondo all'avventura, rigorosamente in notturna ma molto più viva di quanto non si sia visto nella trilogia di Batman: Arkham, la demo di Gotham Knights ci mostra il bello e il brutto di quest'ambientazione, inquadrando prima un'affascinante cattedrale e poi un manipolo di criminali intenti a scassinare un bancomat.

È a questo punto che entra in scena Nightwing, al secolo Dick Grayson: il Robin originale, che divenuto adulto ha sentito il bisogno di emanciparsi e creare un proprio percorso in maniera separata rispetto al suo mentore Bruce Wayne, il Cavaliere Oscuro. Appostato su di un tetto, l'eroe si lancia nel vuoto e viene immediatamente raggiunto dal suo aliante, il Flying Trapeze.

Ognuno dei quattro Cavalieri possiede un differente mezzo per gli spostamenti e dopo qualche istante vediamo anche quello di Cappuccio Rosso, rappresentato dall'energia spirituale del personaggio che gli consente di galleggiare in aria fino a raggiungere la destinazione desiderata: un potere che il Jason Todd di Gotham Knights ha acquisito dopo essere stato resuscitato da Ra's al Ghul e che si rivela molto utile per saltare da un tetto all'altro della città.

Lo scontro iniziale a cui assistiamo vede Nightwing e Cappuccio Rosso alle prese con una banda di malviventi: mentre il primo eroe è un acrobata che combatte utilizzando principalmente i bastoni, il secondo spara munizioni non letali (una licenza del gioco, visto che nella realtà Red Hood non si fa scrupoli ad ammazzare i propri nemici) colpendo dunque gli avversari dalla distanza. Riempita un'apposita barra è possibile sferrare devastanti attacchi speciali, anche di coppia.

Gotham Knighs, Nightwing con gli immancabili bastoni

Terminato il combattimento si passa a una seconda sequenza con Cappuccio Rosso in sella a una moto mentre insegue i criminali in fuga su di un furgone: si tratta della Batcycle e tutti i protagonisti del gioco possono utilizzarla. La corsa si conclude con una sequenza predefinita in cui il vigilante fa in modo che il veicolo dei malviventi vada a schiantarsi, per poi affrontare la banda in maniera tradizionale e utilizzare anche una special che gli consente di collegare una granata stordente a un nemico per poi farla detonare a comando.

La scena si conclude con Cappuccio Rosso che torna sui tetti, utilizzando in questo caso l'immancabile rampino: la meccanica è identica a quella vista nei vari Batman: Arkham, con l'interfaccia che evidenzia qualsiasi possibile punto di ancoraggio e rende dunque particolarmente rapida e intuitiva la manovra, utile anche per togliersi dalla strada nel caso in cui ci si dovesse trovare di fronte avversari troppo impegnativi.