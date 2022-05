Intel: le GPU Arc rinviate in occidente, arriveranno prima in Cina

Intel è tornata a parlare del lancio delle GPU Arc in un nuovo post sul suo blog ufficiale, facendo capire che il lancio occidentale è stato rinviato e che arriveranno prima in Cina. La compagnia vuole infatti scaglionare l'arrivo delle GPU sul mercato, favorendo in qualche modo i produttori cinesi. Nel frattempo, i suoi chip per laptop sono attualmente esclusivi per i prodotti di Samsung in Corea del Sud, ma presto dovrebbero essere adottati da altri produttori.

Quali sono le potenzialità delle GPU Arc?

Stando a quanto scritto, attualmente Intel sta lavorando con Lenovo, Acer, HP e Asus per avere al più presto dei laptop con la GPU entry-level Arc 3. I laptop con le più potenti Arc 5 e Arc 7 sono previsti per l'estate. Per questi mesi la compagnia avrebbe voluto una disponibilità maggiore, ma lo sviluppo del software e i problemi di produzione, dovuti all'inevitabile crisi dei semiconduttori, ha complicato non poco la situazione.

Per quanto riguarda le schede video per sistemi desktop, la finestra di lancio rimane il secondo trimestre del 2022, con la GPU entry-level A3 che sarà resa disponibile per i produttori cinesi. Le schede con GPU più performanti, le Arc A5 e A7, sono previste per la tarda estate, quindi fra diversi mesi.

Insomma, il quadro è abbastanza definito, a questo punto, e osservandolo traspaiono i problemi avuti da Intel negli ultimi mesi, che poi sono quelli che stanno incontrando tutti i produttori hardware del globo. Speriamo di conoscere quanto prima le GPU Arc e di assaporarne le potenzialità.