PS5 da GameStop in vendita oggi 11 maggio, ecco i dettagli sul bundle e come acquistarlo

PS5 Standard sarà in vendita da GameStop oggi, mercoledì 11 maggio 2022, in versione bundle. Come al solito le quantità saranno limitate, con l'effettiva disponibilità della console che verrà annunciata durante il corso di una diretta su Twitch. Di seguito trovate i dettagli su prezzo e i prodotti inclusi nel bundle, nonché le modalità d'acquisto.

Il bundle in vendita presso GameStop dell'11 maggio 2022 sarà disponibile al prezzo di 699,98 euro e include PS5 Standard (dunque con lettore), l'Headset Sades - Spirits Rasta e ben sei giochi: Chivalry 2 - Day One Edition, Yakuza: Like a Dragon, Call of Duty: Black Ops Cold War, Ride 4, Hell Let Loose e The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. L'acquisto è riservato esclusivamente ai possessori di GS+ e limitato ad una console per cliente.

I bundle saranno messi in vendita durante la diretta odierna del canale Twitch di GameStop Italia che inizierà alle 16:00 e dovrebbe durare all'incirca due ore. La disponibilità verrà comunicata in diretta, dunque il consiglio è di seguire la livestream sin dall'inizio, pronti a procedere all'ordine sul sito di GameStop non appena possibile.

PS5 è la nuova console da gaming Sony, lanciata a novembre 2020. È disponibile in due versioni: la Standard Edition (499.99 euro) e la Digital Edition (399.99 euro) priva di lettore fisico Blu-Ray e dunque solo compatibile con i contenuti digitali.

Compatibile con PlayStation VR e con il catalogo giochi PS4, PS5 include il nuovo controller DualSense, dotato di numerose tecnologie avanzate che garantiscono un maggiore coinvolgimento nell'azione di gioco, su tutti il feedback aptico e i trigger adattivi, che modificano la resistenza alla pressione a seconda delle esigenze.