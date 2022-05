Google I/O 2022: orario, dove guardare la diretta e cosa aspettarsi, seguitelo con noi su Twitch

Questa sera si svolgerà il keynote di apertura del Google I/O. L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane di oggi, mercoledì 11 maggio. Vi suggeriamo di seguirlo in compagnia di Pierpaolo Greco durante l'appuntamento odierno del TechTonik, alle 18:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, che commenterà in diretta tutte le novità annunciate dal colosso di Mountain View.

Potrete seguire la conferenza d'apertura del Google I/O dal canale YouTube ufficiale di Google a questo indirizzo. Come accennato in apertura, in alternativa potrete guardarlo in compagnia di Pierpaolo Greco durante la nuova puntata del TechTonik che andrà in onda sul canale Twitch di Multiplayer.it alle 18:00.

Il Google I/O è l'evento che tutti gli appassionati di Android attendono con ansia ogni anno, dato che si tratta dell'evento ideale per conoscere le novità sui prodotti e i servizi del colosso statunitense. Cosa possiamo aspettarci?

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma è lecito aspettarsi l'annuncio formale di Android 13 Tiramisù. La nuova versione del sistema operativo di Google è già in beta da diverse settimane e dunque stasera probabilmente verremo sommersi di nuovi dettagli. In ogni caso possiamo aspettarci un upgrade in linea con le novità introdotte con la precedente iterazione, senza grossi stravolgimenti della UI.

Stando alle voci di corridoio e le informazioni trapelate nelle scorse settimane, possiamo aspettarci tante novità, tra cui l'annuncio del Pixel Watch, ovvero il primo vero smartwatch di Google che a quanto pare sarà caratterizzato da una forma circolare e una versione altamente personalizzata del Wear OS di Google.

Durante l'evento potrebbe arrivare anche l'annuncio di Google Pixel 6a, ovvero il nuovo smartphone che andrà a competere con gli altri smartphone di fascia media presenti sul mercato. Stando alle indiscrezioni, il Pixel 6a monterà un display 6,2" OLED con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz e garantire performance di tutto rispetto grazie al processore Tensor GS101. Inoltre pare che ci saranno due varianti, da 6 o 8 GB di RAM con 128GB di memoria di archiviazione non espandibile.

Un recente leak inoltre potrebbe aver svelato in anticipo l'annuncio di un nuovo set di earbud wireless chiamate Pixel Buds Pro. Al momento i dettagli in merito sono scarsi, ma possiamo aspettarci sicuramente caratteristiche più avanzate rispetto ai precedenti modelli, come la cancellazione attiva del rumore e il supporto all'audio spaziale.

Durante il Google I/O di stasera inoltre potrebbero arrivare novità sugli altri prodotti e progetti dell'azienda statunitense, come Chrome OS, Android TV e Chromecast, ma anche il dispositivo IoT Google Nest Hub, applicazioni e molto altro ancora.