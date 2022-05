Fall Guys Ultimate Knockout diventa free to play: data di uscita su Switch, Xbox ed Epic Games Store

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys Ultimate Knockout sarà disponibile su Nintendo Switch, Xbox e su Epic Games Store dal 21 giugno 2022. Inoltre, il gioco diventa free to play e sarà cross-play e supporterà la cross-progression (usando l'account Epic Games). Ci saranno poi nuovi costumi, livelli e delle ricompense per chi già possiede il gioco. Sarà inoltre pubblicata una versione dedicata a PS5.

Viene anche precisato che dal 21 giugno 2022 non sarà più possibile scaricare la versione Steam di Fall Guys. Chi già lo possiede continuerà a ricevere gli aggiornamenti, ma i nuovi giocatori dovranno scaricare per forza la versione Epic Games Store.

Mediatonic pubblicherà anche un Legacy Pack per tutti coloro che hanno giocato a Fall Guys prima del 21 giugno 2022. Conterrà un nickname, una nameplate, un costume Regalke, un costume Veggie Dog e un costume Feisty Dwarf. Inoltre, includerà anche il Season Pass per la Stagione 1 (il conteggio è ripartito, per questo stagione 1). Il pass stagionele potrà essere inoltre comprato con i Show-Bucks, una nuova valuta in-game. Il primo season pass includerà 100 livelli da sbloccare e sarà anche possibile sbloccare il successivo Season Pass se si completa quello attuale. Non mancherà ovviamente un sistema di progressione gratuito.

Sappiamo anche che Fall Guys su PS5 punterà a 4K e 60 FPS. Su Switch proporrà i 30 FPS e i 720p (modalità portatile) o 1080p (modalità TV). Su Xbox le prestazioni cambieranno a seconda della console: 30FPS+1080p (One), 60FPS+1080p (One X), 60FPS+1440p (Series S), 60FPS+2160p (Series X).

Mediatonic aveva svelato che un grande annuncio era in arrivo e una parte del pubblico aveva previsto che il gioco sarebbe divenuto free to play. Considerando che Fall Guys include microtransazioni, una formula free to play dovrebbe permettere di ottenere tanto nuovo pubblico e guadagnare tramite gli acquisti dei contenuti estetici.