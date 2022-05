Klonoa Phantasy Reverie Series: risoluzione, framerate e dimensioni di tutte le versioni annunciati

Tramite il sito ufficiale della serie, Bandai Namco ha annunciato risoluzione, framerate e dimensioni della raccolta Klonoa Phantasy Reverie Series per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda la risoluzione, a seconda della piattaforma partiamo dai 1280 x 720p di Nintendo Switch in modalità portatile fino a un massimo di 3840 x 2160 su PS5, Xbox Series X e PC. Nel dettaglio:

Nintendo Switch modalità TV : fino a 1920 x 1080

: fino a 1920 x 1080 Nintendo Switch modalità portatile : fino a 1280 x 720

: fino a 1280 x 720 PS4 : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 PS4 Pro : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 PS5 : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 Xbox One : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Xbox One S : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Xbox One X : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Xbox Series S : 2560 x 1440

: 2560 x 1440 Xbox Series X : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 PC: 3840 x 2160

Klonoa Phantasy Reverie Series, un'immagine tratta dalla raccolta

Passando al framerate, Klonoa Phantasy Reverie Series girerà a 60fps su tutte le console PlayStation e Xbox, nonché su PC (qualora sia abbastanza potente). Per Nintendo Switch invece si parla di "60fps max" il che significa che il target sarà quello dei 60fps ma che il framerate fluttuerà anche al di sotto di questa soglia.

Infine per quanto riguarda le dimensioni, parliamo di 8GB per Nintendo Switch e 12GB per tutte le altre versioni.

Vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reverie Series sarà disponibile a partire dall'8 luglio per tutte le piattaforme citate finora. Si tratta di una raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi due giochi della serie, ovvero Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil, che vanteranno migliorie grafiche, una modalità cooperativa a due giocatori e impostazioni della difficoltà modificabili.

Giusto ieri Bandai Namco ha pubblicato un video gameplay della raccolta con protagonista un livello di Door to Phantomile.