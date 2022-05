WD Black presenta l'SSD SN850X NVMe e il P40 Game Drive, insieme alla "Game Mode 2.0"

Western Digital ha annunciato nuovi SSD della serie WD_Black. Parliamo del SN850X NVMe e del P40 Game Drive SSD. Inoltre, si è parlato di una "Game Mode 2.0" per la WD_BLACK Dashboard.

SN850X è un SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. La velocità di lettura è fino a 7.300 MBps. Saranno disponibili modelli da 1 TB, 2 TB e 4 TB. Il modello più piccolo dovrebbe costare 190 dollari. Inoltre, i modelli da 1 e 2 TB avranno dissipatori opzionali con illuminazione RGB inclusa. Informazioni più precise su questi SSD arriveranno a luglio 2022.

SN850X

Il P40 Game Drive SSD è invece una memoria esterna USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), basata sul modello P50, con l'aggiunta di luci RGB. Sarà disponibile nei tagli da 500 GB, 1 TB e 2 TB. Il modello più piccolo dovrebbe costare 120 dollari. Saranno disponibili nel corso dell'estate.

Infine, Western Digital ha parlato della "Game Mode 2.0" per la WD_BLACK Dashboard, che permetterebbe di sbloccare funzioni per potenziare le prestazioni sui PC Windows. Sarà disponibile per l'SSD SN850X NVMe. Inoltre, la dashboard permette anche di controllare l'illuminazione per il P40 Game Drive.