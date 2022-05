Lost Ark: il nuovo bug blocca i comandi, l'unica soluzione è riavviare completamente il gioco

I giocatori di Lost Ark hanno scoperto un nuovo bug, che blocca completamente i comandi e impedisce di agire. Per il momento, sembra che l'unico modo per risolvere sia riavviare completamente il gioco.

Sembrerebbe che il bug si attivi in modo casuale, in luoghi diversi e in momenti diversi. Il problema è che se si presenta durante un raid di Lost Ark, in pratica si perdono tutti i progressi, perché non c'è alcun modo per continuare a giocare e si deve uscire dal gioco.

Il tutto sembra essere iniziato dopo l'update di maggio. Più precisamente, da quel momento alle volte il puntatore si "appiccica" al menù degli oggetti, quindi non si può più clickare altro in quanto Lost Ark pensa che stiamo sempre interagendo con il menù.

Qui sopra potete vedere la testimonianza in formato video di un giocatore che è stato colpito durante il raid Valtan. Su Reddit, altri giocatori hanno segnalato di aver incontrato lo stesso bug, anche se non in momenti così problematici come quello indicato nel filmato. Pare che vi siano modi per risolvere temporaneamente il problema, ma l'unico modo per risolvere in modo definitivo è riavviare il gioco. Ovviamente, la cosa migliore è che il team di sviluppo pubblichi una patch per eliminarlo per sempre.

