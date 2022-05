Klonoa Phantasy Reverie Series: video di gameplay mostra Klonoa: Door to Phantomile

Bandai Namco ha pubblicato un video di gameplay di Klonoa Phantasy Reverie Series, l'attesissima remaster della serie, in cui viene mostrato il tutorial di Klonoa: Door to Phantomile, uno dei titoli rimasterizzati, uscito originariamente su PlayStation.

Come potete vedere dal filmato, che trovate in testa alla notizia, si tratta di gameplay puro, in cui oltretutto vengono spiegate le basi del gioco, tra salti, combattimento, raccolta dei diamanti e uso dei poteri di Klonoa. Visibile anche il lavoro fatto per rimasterizzare la grafica, ora in alta definizione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Klonoa Phantasy Reverie Series uscirà l'8 luglio 2022 su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Si tratta di una raccolta che comprende due titoli rimasterizzati. Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea's Veil, il secondo dei quali uscito originariamente su PS2. Entrambi saranno migliorati graficamente, avranno una modalità cooperativa per due giocatori e avranno varie impostazioni per la difficoltà.

Per gli appassionati di platform classici, si tratta sicuramente di un'ottima notizia. Per gli altri è un modo per conoscere un personaggio del passato del mondo dei videogiochi.