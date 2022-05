Doctor Strange nel Multiverso della Follia è primo al botteghino per la terza volta di fila

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta per ottenere la prima posizione al botteghino per la terza settimana di fila negli USA, il singolo mercato più grande per il film Marvel. Ha guadagnato 8.5 milioni venerdì e le stime puntano a 30 milioni per questa sua terza settimana.

Ricordiamo che Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha ottenuto il secondo miglior risultato mondiale al botteghino, al giorno dell'uscita, sin dall'inizio della pandemia. Inoltre, il primo giorno di disponibilità è stato il settimo migliore, in termini di ricavi, di sempre.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato ben recepito da critica e pubblico, a differenza di Morbius, e il responso degli spettatori si nota soprattutto nei continui guadagni al botteghino.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uno dei cinecomics più coinvolgenti degli ultimi anni, e il paradosso sta nel fatto che sembra più una creatura di Sam Raimi che una pellicola nel Marvel Cinematic Universe. Il regista de La casa ha preso in mano il franchise con una sicurezza e un'abilità straordinarie, facendone un film che a tratti sembra un vero e proprio horror. Pur essendo fortemente legata a WandaVision, la nuova avventura del Dottor Strange sembrerebbe proprio essere il cardine del nuovo corso Marvel Studios, e quindi una pellicola importantissima e, fortunatamente, davvero ben riuscita."