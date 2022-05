I am Jesus Christ: video gameplay conferma il periodo di uscita della versione Accesso Anticipato

Developer SimulaM ha pubblicato un nuovo video dedicato a I am Jesus Christ, il simulatore di Gesù. Il filmato conferma che il team mira a pubblicare il gioco in versione Accesso Anticipato a dicembre 2022. Invece, la versione Prologo gratuita dovrebbe arrivare un po' prima, "forse" a settembre od ottobre. Il video, inoltre, mostra un po' di gameplay.

Nel filmato possiamo vedere che sarà possibile scacciare i demoni, sfruttando i poteri di Gesù. Nei commenti su YouTube, lo sviluppatore afferma che probabilmente I am Jesus Christ includerà una modalità storia che permetta di ignorare i combattimenti, così che chiunque possa giocare senza temere di rimanere bloccato perché l'azione di gioco è troppo difficile.

Inoltre, gli sviluppatori precisano che quanto mostrato deve ancora essere ottimizzato. I am Jesus Christ non è perfettamente stabile, quindi non si deve pensare che i problemi tecnici di questa versione siano rappresentativi della qualità finale del gioco.

Infine, vi ricordiamo che abbiamo realizzato un provato di I am Jesus Christ, nel quale vi abbiamo spiegato che "I Am Jesus Christ è un gioco strano, che prova a tradurre i Vangeli in un'avventura in prima persona, prendendosi oltretutto molto sul serio. Difficile dire dalla versione test quanto sia riuscito o meno, nonostante non manchino alcuni elementi di sicuro interesse, primo fra tutti il modo in cui si è provato a rileggere le gesta di Gesù attraverso delle meccaniche di gioco convenzionali. Di strada da fare ne ha ancora tanta, quindi è giusto sospendere il giudizio".