One Piece Odyssey: immagini mostrano dettagli del sistema di combattimento a turni

Gli sviluppatori di One Piece Odyssey hanno condiviso tramite il sito ufficiale nuove immagini che permettono di vedere alcuni dettagli del sistema di combattimento a turni di questa nuova avventura jRPG.

Le immagini sono in giapponese, quindi non ci è possibile sapere esattamente cosa dica ogni testo. Possiamo comunque ammirare le immagini sia per godere della grafica cel-shading di qualità, sia per notare qualche dettaglio di gameplay. Vediamo ad esempio che in battaglia potranno esserci più membri della squadra. Ci sono quattro diversi membri attivi, negli esempi riportati. Possiamo anche notare scelte estetiche come il fatto che l'icona del personaggio di turno è multicolore, mentre quella dei personaggi in attesa è monocromatica.

Nell'immagine di One Piece Odyssey dedicata a Zoro vediamo anche quello che sembra essere un menù delle abilità, con una serie di mosse che hanno un costo in TP. Potete vedere l'icona dei TP sopra la vita di ogni personaggio, sulla sinistra. Le immagini ci fanno anche supporre che gli attacchi, o perlomeno quelli speciali, saranno accompagnati con sequenze cinematografiche, come nel caso del colpo di Luffy.

Tre dei protagonisti di One Piece Odyssey

In precedenza, abbiamo anche avuto modo di scoprire dettagli sulla trama e vedere tante immagini che mostrano mostri e l'ambientazione del gioco.