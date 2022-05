Zelda Breath of the Wild: Mipha ricreata in una action figure di qualità eccelsa, ecco il prezzo

Uno dei personaggi di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mipha, è stato ora ricreato ora in versione action figure. La qualità finale è altissima. Il prezzo è di 150 dollari, senza contare le spese di spedizione. Il preordine permette però di acquistarla a 137.99 dollari. La data di uscita è la fine del 2022. Potete vedere il prodotto nel video qui sotto.

Potete trovare l'action figure di The Legend of Zelda Breath of the Wild sul sito di First4Figures, qui. Le dimensioni sono 22.5 cm di altezza, 16.5 cm di larghezza e 20.8 cm di profondità. Pesa circa mezzo chilogrammo.

La base dell'action figure di Mipha da The Legend of Zelda Breath of the Wild presenta il simbolo degli Sheikah, noti ai giocatori. Inoltre, si illumina grazie a un led blu acqua, perfetto per il personaggio. Mipha è in piedi, con il proprio costume classico e l'arma a tridente appoggiata dietro la schiena e impugnata con la mano destra.

Alla fine del video, potete vedere anche altri personaggi di The Legend of Zelda Breath of the Wild, in versione action figure. Diteci, qual è il vostro preferito?

Se siete più interessati al seguito videoludico che ai pezzi da collezione, vi ricordiamo che abbiamo visto la Spada Suprema e volto del protagonista nel seguito di Breath of the Wild.