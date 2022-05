Star Wars: il Blitzball di Final Fantasy X è ora parte del canon della saga di Disney

Star Wars è un franchise enorme, che si basa sui film, sulle serie TV live-action, su quelle animate e anche sui romanzi (e non solo). Proprio in un romanzo, è stato aggiunto un nuovo elemento canon: il Blitzball di Final Fantasy X.

Precisamente, vi è un riferimento al Blitzball di Final Fantasy X all'interno del romanzo canon Star Wars: Brotherhood, che tratta della relazione tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Non si tratta inoltre di una supposizione, ma di una certezza, perché l'autore del romanzo - Mike Chen - ha confermato questa informazione tramite Twitter.

Chen scrive: "C'è un riferimento a uno sport chiamato Blitzball, giocato in un lago della zona. Blitzball è in pratica hockey sott'acqua, giocato come mini-gioco in Final Fantasy X. In qualità di ex-scrittore NHL, adoro alla follia il Blitzball e ho speso ore a vincere i tornei".

Come spiegato, il Blitzball è un mini-gioco sportivo di Final Fantasy X. Due squadre di giocatori, sott'acqua, devono fare goal nella porta avversaria, passandosi la palla ed eseguendo potenti tiri. Il protagonista di Final Fantasy X è un campione di questo sport.

