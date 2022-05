Elden Ring: una patch ha reso molti boss più deboli, senza svelarlo ufficialmente

Elden Ring è un gioco difficile, ma sappiamo bene che per FromSoftware e Miyazaki la difficoltà è solo uno strumento, non un fine. Probabilmente anche per questo, gli autori hanno reso molti boss più facili, con la più recente patch. L'informazione, però, non era stata resa nota pubblicamente nella patch note, ma è stata scoperta dall'account YouTube Illusory Wall.

Precisamente, Illusory Wall spiega che le battaglie con i boss che chiedono di affrontare più di un nemico alla volta sono state semplificate. I nemici saranno meno aggressivi e tenderanno a non attaccare il giocatore in contemporanea.

Ovviamente, in Elden Ring è possibile - anche giocando offline - ottenere un aiuto contro tutte le bossfight, evocando degli Spiriti che possono distrarre gli avversari. Questi spiriti vanno però trovati e potenziati, quindi è possibile che alcuni giocatori non abbiamo accesso alla giusta risposta a certe battaglie. Una modifica ufficiale del comportamento di tali nemici è la scelta migliore.

Il personaggio di Elden Ring contro la Sentinella dell'Albero

È anche interessante il fatto che FromSoftware non abbia voluto svelare di aver inserito questa modifica. Magari il team non ha voluto o potuto investire tempo nella scrittura di una patch note completa, oppure ha deciso di non svelare di aver semplificato certi scontri, visto che per molti il team è sinonimo di difficoltà a ogni costo.

Parlando di ciò che è stato effettivamente annunciato, vi segnaliamo che la guida completa ufficiale di Elden Ring, ecco cosa svelerà.