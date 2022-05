Elden Ring: guida completa ufficiale annunciata, ecco cosa svelerà

FromSoftware e Kadokawa hanno annunciato una Guida Completa Ufficiale di Elden Ring. Sarà composta da circa 600 pagine e includerà tanti dettagli e contenuti esclusivi del gioco. La data di uscita in Giappone è il 22 luglio 2022, al prezzo di 2.970 Yen (circa 21€). Per il momento non è stata annunciata una versione occidentale.

La Guida Completa Ufficiale di Elden Ring includerà:

Mappe per tutti i dungeon del gioco

La posizione di oggetti, equipaggiamenti e NPC

Informazioni sulla progressione delle quest e per la storia principale

Una guida su come raggiungere tutti i finali e sugli eventi, missioni e NPC che possono essere facilmente persi

Spiegazione dettagliata sui sistemi di gameplay, sugli effetti di stato, sulle caratteristiche, sul potenziamento delle armi e sulle Ceneri di Guerra

Strategie e suggerimenti per la Nuova Partita+

Guide e strategie per gli oltre 100 boss del gioco, con le loro caratteristiche, gli attacchi e le debolezze

La Guida Completa Ufficiale di Elden Ring sarà composta esattamente da 592 pagine in formato A4. L'immagine usata come copertina su Amazon Giappone è quella che potete vedere qui sotto.

L'immagine usata come copertina della Guida Completa Ufficiale di Elden Ring

La speranza è che arrivi anche in occidente, almeno in formato inglese. Si tratta non solo di uno strumento utile per studiare il gioco a un prezzo accessibile, ma anche di un oggetto da collezione. Elden Ring ha venduto più di 13 milioni di copie secondo i dati più recenti, quindi c'è un ampio pubblico pronto ad acquistare questa guida.

Ovviamente, si possono scoprire segreti e parlare del proprio personaggio di Elden Rgin anche online. Anche Elon Musk ha mostrato gli equipaggiamenti del suo personaggio, ma i fan lo hanno attaccano.