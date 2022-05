PS5 Pro e Xbox "Next": ne abbiamo davvero bisogno? Ecco cosa ne pensa Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video, in cui Richard Leadbetter discute dei possibili upgrade di PS5 e Xbox Series X, che per comodità d'ora in poi chiameremo "PS5 Pro" e "Xbox Series Next", e se, considerando le attuali condizioni del mercato e i progressi in ambito tecnologico, sono davvero necessari o addirittura sensati da realizzare. Dubbi leciti, dato che, come vedremo tra poco, i punti a sfavore per delle console mid-gen non sono affatto trascurabili.

Uno dei dubbi posti da Digital Foundry è che siamo a quasi due anni dal lancio di PS5 e Xbox Series X|S e la "vera next-gen" deve ancora arrivare, dato che siamo ancora nel pieno della transizione cross-gen. In questo caso Leadbetter non si riferisce solo allo sviluppo di titoli esclusivamente per le console current-gen, ma anche l'utilizzo di tecniche avanzate, come quelle viste nella demo di Matrix realizzata con l'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Il quesito posto da Digital Foundry è lecito: se l'hardware di PS5 e Xbox Series X deve essere ancora spremuto qual è il senso di realizzare una PS5 Pro o un'Xbox Series Next tra uno o due anni?

Un altro dei temi affrontati da Leadbetter è quale obiettivo potrebbero porsi degli eventuali upgrade mid-gen delle console Sony e Microsoft. Leadbetter spiega che PS4 Pro e Xbox One X vennero lanciate in risposta alla crescente diffusione degli schermi 4K, andando incontro così alle esigenze specifiche di una fetta di mercato. Le stesse condizioni potrebbero non presentarsi in questa generazione, visto che i TV 8K stentano ad affermarsi, e chi sa se mai ci riusciranno. In tal senso promettere solo performance più elevate potrebbe non essere abbastanza per penetrare nel mercato di massa. Inoltre a suo avviso mancano anche le tecnologie necessarie per eseguire un balzo hardware significativo.

Leadbetter cita anche il problema relativo ai costi di produzione. Nel video di Digital Foundry, viene spiegato come questi nelle passate generazioni venivano abbattuti drasticamente nel corso del tempo. Ad esempio nel caso di Xbox 360 i costi di produzione dal lancio alla fine del ciclo vitale si sono ridotti quasi di tre quarti. Ma per PS5 e Xbox Series X le cose potrebbero essere molto differenti, visto che i costi non stanno calando con lo stesso ritmo e quindi lanciare un modello più potente potrebbe rivelarsi impossibile da sostenere (o richiedere un prezzo di vendita fuori mercato, aggiungiamo noi). Inoltre, ricorda Leadbetter, il successo di Nintendo Switch e Xbox Series S dimostrano che la potenza non è tutto.

L'ultimo punto affrontato da Leadbetter riguarda l'attuale situazione economica mondiale, con l'inflazione in aumento mentre i prezzi delle console rimangono fissi (a differenza di quelli delle GPU), il che significa che Sony e Microsoft stanno ottenendo guadagni inferiori per ogni unità venduta di PS5 e Xbox Series X e tale situazione potrebbe essere persino peggiore con degli upgrade hardware.

E voi che ne pensate? Secondo voi PS5 Pro e Xbox Series Next prima o poi arriveranno nonostante le potenziali problematiche elencate da Digital Foundry? Fatecelo sapere nei commenti.