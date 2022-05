PlayStation: Bungie aiuterà a creare un "Centro dell'Eccellenza per i Live Service"

In un recente documento finanziario condiviso da Sony, è stato indicato che Bungie aiuterà Sony Interactive Entertainment (SIE, ovvero il ramo di PlayStation) a costruire un "Centro dell'Eccellenza per i Live Service".

Come potete vedere nell'immagine poco sotto, l'accordo tra Sony e Bungie dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2022. Da quel momento, Bungie offrirà a PlayStation la propria esperienza con i Live Service, aiuterà a costruire il "Centro dell'Eccellenza per i Live Service" e aiuterà a gestire le operazioni commerciali dei Live Service. SIE, invece, offrirà a Bungie supporto nel marketing, darà accesso ai servizi dei PlayStation Studios e offrirà supporto legale, finanziario, di contabilità e in termini di risorse umane.

Completata l'acquisizione, Sony ha in programma un piano della durata massima di un anno, che darà il via a uno scambio di conoscenze e risorse tra Bungie e PlayStation. L'obiettivo finale è "integrare l'esperienza di Bungie in tutti i processi di SIE".

Il piano di Sony per Bungie

Non è ovviamente la prima volta durante la quale si parla dei piani di Sony per Bungie. Gli autori di Destiny hanno una posizione speciale all'interno dei PlayStation Studios, visto che sono dei partner maggiormente indipendenti rispetto agli altri team di Sony Interactive Entertainment.

Tutto questo, però, avrà inizio solo quando (e se) l'acquisizione andrà a buon fine. L'acquisizione potrebbe infatti slittare di mesi per l'indagine FTC.