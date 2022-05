Star Wars The Bad Batch Stagione 2: trailer e periodo di uscita svelati

Disney e Lucasfilm hanno svelato al mondo il nuovo trailer di Star Wars The Bad Batch Stagione 2. Inoltre, è stata indicata anche il periodo di uscita: autunno 2022. La serie TV animata sarà disponibile in streaming su Disney+. Potete vedere il filmato qui sopra.

L'annuncio è stato fatto durante un panel della Star Wars Celebration ad Anaheim. La serie ruota attorno a una squadra d'élite di cloni, nota (anche) come la Bad Batch. Il gruppo ha fatto la propria comparsa per la prima volta in Star Wars The Clone Wars. Successivamente, ha ricevuto una propria serie.

La storia della prima stagione inizia con l'invio dell'Ordine 66. La Bad Batch è una squadra di cloni difettati: questo li rende più potenti e immuni ai comandi dell'Imperatore. Da qui, inizia un'avventura che segue i primi tempi dell'Impero. La serie si ricollega nel canon di Star Wars, richiamando sia The Clone Wars che Rebels. Al centro dell'avventura vi è poi un nuovo personaggio, Omega, una ragazzina che si unisce alla Bad Batch. Nella Stagione 2, secondo Brad Rau, Omega sarà "un po' più grande, ma ha ancora un gran cuore".

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) e Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) sono i produttori esecutivi della serie, che è prodotta da Josh Rimes (Star Wars Resistance) e Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels).

Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo visto trailer e data di uscita di Star Wars Andor e abbiamo scoperto i primi dettagli su Star Wars Skeleton Crew.