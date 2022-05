Star Wars Jedi Survivor: i fan hanno varie ipotesi sull'identità dell'uomo misterioso

Da poco abbiamo avuto occasione di vedere il primo trailer di Star Wars Jedi: Survivor. Nel filmato è presente un personaggio misterioso, all'interno di una vasca di bacta. Non sappiamo di chi si tratta, ma i fan stanno cercando di capirlo, proponendo varie ipotesi.

Una delle prime avanzate dai giocatori su Reddit è che si tratti di un clone di Cal Kestis. I cloni sono un elemento distintivo di Star Wars, come tutti ben sanno. Creare un clone del protagonista non sarebbe la cosa più assurda della trama di Star Wars. C'è però da notare che i capelli di tale personaggio sono bianchi e in generale il suo aspetto non richiama quello del protagonista di Star Wars Jedi: Survivor.

Una seconda ipotesi è che si tratti di Rahm Kota, maestro Jedi e Generale apparso in vari progetti di Star Wars, compreso The Force Unleashed e Star Wars Battlefront: Elite Squadron. Kota ha i capelli bianchi, ma il collegamento non sembra andare molto oltre.

L'ipotesi più accreditata, in quanto più semplice, è che si tratti di Taron Malicos, apparso proprio in Jedi Fallen Order. Non faremo spoiler sul personaggio, ma i capelli bianchi coincidono. Inoltre, Malicos ha varie cicatrici sul corpo e l'uomo nella vasca di bacta sembra averne. Inoltre, la sua presenza nella vasca avrebbe un senso.

Ricordiamo anche che, secondo gli autori di Star Wars Jedi: Survivor, Cal dovrà allearsi con figure che in passato avrebbe ritenuto "poco raccomandabili". Malicos potrebbe tranquillamente essere una di queste.

Come detto, si tratta solo di ipotesi. Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile nel 2023, quindi dovremo attendere ancora un po' prima di scoprire l'identità di questa figura misteriosa.

