The Pokémon Company ha raggiunto profitti record per l'anno fiscale concluso

The Pokémon Company ha concluso uno dei suoi migliori anni fiscali in assoluto, considerando che ha fatto registrare profitti record, almeno in base a quanto riferito dalla compagnia nei dati finanziari relativi alla conclusione del periodo in questione.

Secondo quanto riportato da Gamebiz.jp, The Pokémon Company ha fatto registrare vendite per 204 miliardi di yen, ovvero circa 1,6 miliardi di dollari nell'anno fiscale, con profitti netti da 41 miliardi di yen, ovvero circa 322 milioni di dollari.

Leggende Pokémon: Arceus, un'immagine del gioco

In base anche al commento del giornalista Serkan Toto di Kantan Games, questi numeri significano un "anno finanziario da record" per il gruppo.

I profitti netti sono saliti del 123% rispetto all'anno precedente, tutto questo grazie a ottime performance anche sul fronte dei videogiochi. L'anno fiscale ha visto infatti arrivare sul mercato, e prosperare, vari titoli come Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, oltre al nuovo Pokémon Snap. Arceus ha raggiunto 6,5 milioni di copie vendute solo nella prima settimana, arrivando poi a 12,64 milioni con dati aggiornati a marzo 2022.

I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente insieme hanno venduto 14,65 milioni di copie. Considerando che si tratta di un volume unico, i risultati di Leggende Pokémon Arceus sono particolarmente impressionanti, visto che copre da solo le vendite standard delle varie accoppiate.