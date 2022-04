Amouranth: quanto guadagna con OnlyFans? La streamer svela le cifre aggiornate ad aprile 2022

Amouranth, nome d'arte di Kaitlyn Siragusa, è una nota modella, streamer e imprenditrice. La donna è anche nota per gestire un proficuo account OnlyFans e, ora, ha svelato tramite Twitter quanto è in grado di guadagnare in un mese. I dati aggiornati ad aprile 2022 parlano di 1,4/1,5 milioni di dollari.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter da Amouranth stessa. Questo dato è un aggiornamento rispetto a quello condiviso ad agosto 2021 (1 milione di dollari). Va anche precisato che la cifra indicata fa riferimento al solo account OnlyFans principale. Non sono inclusi i ricavi di Fansly, della versione gratuita di OnlyFans (che supponiamo includa anche contenuti PPV) e Patreon. Inoltre, Amouranth afferma che "facilmente" è in grado di raggiungere quella cifra, quindi vuol dire che alle volte raggiunge valori anche superiori.

Questo dato è particolarmente rilevante in quanto Amouranth ha annunciato da poco che chiuderà il proprio profilo OnlyFans, per inseguire un'opportunità lavorativa differente. È chiaro che, se la donna è pronta a rinunciare a 1,5 milioni di dollari al mese, i suoi piani per il futuro sono più che ambiziosi.

Tra le attività in arrivo per Amouranth è compresa anche la Streamer Royale, di cui sarà lead producer.