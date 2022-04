Twitch: Amouranth ha annunciato Streamer Royale, un nuovo spettacolo di cui è lead producer

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa, la streamer più seguita al mondo, ha annunciato Streamer Royale, una nuova trasmissione Twitch di cui sarà lead producer che vedrà confrontarsi diversi top streamer in modalità non ancora svelate.

Amouranth è diventata molto attiva negli ultimi mesi con annunci relativi alle sue attività oltre quella di streamer. Quello di Streamer Royale è solo l'ultima delle varie novità che si sono susseguite. Oltretutto la ragazza promette che è solo la punta dell'iceberg, perché sta per arrivare anche dell'altro.

Lo show è stato svelato il 15 aprile e Amouranth è stata la prima a illustrare il suo ruolo al suo interno. Stando a quanto scritto, la Siragusa ha messo tutta la sua visione creativa in Streamer Royale, che potrebbe rivelarsi un'idea grandiosa se i nomi coinvolti saranno abbastanza grossi da attirare una grande quantità di pubblico.

Attualmente, comunque, non è chiaro quali saranno i contenuti dello spettacolo. L'unica certezza è che inizierà questa estate. In realtà non viene chiarito nemmeno se sarà uno show su Twitch, visto che non ci sono link da seguire o riferimenti diretti. Potrebbe essere anche legato a un'altra piattaforma di streaming o alla televisione classica, per quel che ne sappiamo.

Diciamo comunque che si tratta di un altro passo per l'emancipazione degli streamer dai videogiochi, verso la formazione di uno star system di stampo più classico.