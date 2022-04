Twitch: streamer rischia di essere denunciata da un fan per "frode romantica"

La streamer Twitch Ms Kenner è stata minacciata da un suo ricco fan per non aver risposto alle sue attenzioni romantiche. L'uomo vorrebbe denunciarla per "frode romantica".

Il tipo, un grosso donatore, ha smesso di darle soldi, richiedendo indietro quelli già dati, infliggendole un gran colpo a livello economico, dopo aver capito che la ragazza non avrebbe accettato le sue avance. La ragazza, attiva su Destiny 2, ha deciso di raccontare questa storia per mettere in guardia le altre streamer sui possibili rischi del mestiere.

Stando a quanto raccontato da Ms Kenner, il fan in questione sarebbe una "figura pubblica dell'industria musicale" e un "donatore folle", che ora vede semplicemente come un folle.

L'uomo le ha fatto moltissime donazioni da una moltitudine di piattaforme, per poi rivelare il suo interesse romantico verso di lei. Purtroppo per lui la Kenner è sposata con figli e non ha ricambiato (avrebbe potuto non ricambiare anche non essendo sposata con figli, specifichiamo).

Il fan ha quindi dato di matto e ha iniziato a contestare le sue donazioni su PayPal e Twitch. La banca gli ha dato ragione, non viene spiegato a che titolo, e ha iniziato a richiederle i soldi. Ma non finisce qui, perché l'uomo ha minacciato di farle causa per 5.000 dollari per "frode romantica", oltre che di divulgare pubblicamente informazioni personali sue e della sua famiglia.

Comunque sia la Kenner ha deciso di reagire e ha risposto assumendo degli avvocati, così da portare in tribunale il tipo e difendere i suoi interessi e la sua vita privata.

Evidentemente alcuni spettatori credono che donare soldi dia qualche diritto sugli e sulle streamer, malsana idea di possesso che deriva da una fase anale mal elaborata.