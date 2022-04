Classifica inglese, PS5 spinge Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West nella top 10

PS5 ha ricevuto nuove scorte che hanno consentito a Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West di rimontare nella classifica inglese, passando rispettivamente dal settimo al secondo posto e dal quattordicesimo al terzo posto.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West FIFA 22 Leggende Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Kirby e la Terra Perduta Elden Ring Grand Theft Auto 5 Animal Crossing: New Horizons

Certo, in prima posizione rimane anche questa settimana LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker, con vendite fisiche superiori anche a Elden Ring, mentre proprio il soulslike di FromSoftware scende dal sesto all'ottavo posto.

Tornando ai risultati dei giochi per PlayStation 5, è stato rilevato un boost pari al 163% per quanto concerne le performance di Gran Turismo 7, mentre per Horizon Forbidden West tale valore è stato addirittura pari al 307%.

Allo stesso modo, anche altri titoli per la console next-gen di Sony hanno potuto beneficiare delle nuove scorte disponibili nel Regno Unito, fra tutti Marvel's Spider-Man: Miles Morales (+302%), Ratchet & Clank: Rift Apart (+709%), Ghostwire: Tokyo (+210%) e Ghost of Tsushima (+464%).