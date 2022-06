Your Name: il cosplay di Mitsuha da mk_ays ricrea una famosa scena del film

Oggi vediamo qualcosa di piuttosto particolare con il cosplay di Mitsuha da parte di mk_ays, che riprende una famosa scena del film animato Your Name, nella quale la protagonista scrive sulla propria faccia un messaggio indirizzato al suo "corrispondente" misterioso, ovvero Taki.

Nella strana e commovente storia scritta e diretta da Makoto Shinkai, Mitsuha Miyamizu è una studentessa del piccolo paese montano di Itomori che ha una sorta di misteriosa connessione mentale, ma anche corporea, con Taki Tachibana, liceale di Tokyo. I due si trovano progressivamente a scambiarsi le vite, in maniera incontrollata e non voluta, in un rapporto che diventa sempre più coinvolgente al livello sentimentale, fino a incredibili colpi di scena.

La reinterpretazione da parte di mk_ays è davvero vicina all'originale, soprattutto per quanto riguarda capigliatura e camicia della ragazza, visto che si tratta quasi di un primo piano. La cosa più particolare, però, è probabilmente la scena rappresentata: si tratta del momento in cui Taki/Mitsuha, esasperato dagli scambi di identità, si ritrova a scrivere un "messaggio" sulla propria faccia rivolto alla propria corrispondente.

Risulta facilmente visibile la parola "Aho", che è praticamente un'offesa in giapponese, particolarmente utilizzata in alcune zone del paese. Mitsuha/Taki si troverà a rispondere con un classico "Baka", che vuol dire sostanzialmente "stupido".